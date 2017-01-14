أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزيرة الهجرة تشارك بفاعليات المؤتمر الأول لروماتيزم القلب

Google+ Print
وزيرة الهجرة تشارك بفاعليات المؤتمر الأول لروماتيزم القلب وزيرة الهجرة تشارك بفاعليات المؤتمر الأول لروماتيزم القلب

السفيرة نبيلة مكرم

افتتحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها السفير حازم فهمى بوزارة الخارجية اليوم السبت فاعليات المؤتمر الأول لروماتيزم القلب، الذى تنظمه مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بالتعاون مع جمعية القلب الأفريقية، والمجلس العالمي للقلب، برئاسة الدكتور العالم مجدي يعقوب وبحضور وفود تمثل 22 دولة أفريقية.

وصرح الدكتور مجدى يعقوب إن مرض روماتيزم القلب اختفى فى معظم دول العالم المتقدم, ولكن لازال موجودا فى أفريقيا واستراليا وجنوب أفريقيا والعام الماضى بدأت فكرة إقامة هذا المؤتمر من جنوب أفريقيا، من “أديس أبابا” مضيفا نحن هنا اليوم لمكافحة هذا المرض، وبحضور عدد من دول العالم ونحن نتحدى هذا المرض ونحارب من أجل القضاء عليه، والذي يؤثر على صمامات القلب وبالتعاون مع العالم بول بوتنج من معهد بلانت إيرث فى بريطانيا والذى يدعمنا لمحاربة هذا المرض.

من جانبه ذكر العالم بول بوتنج من معهد بلانت ايرث ببريطانيا نتعاون من أجل القضاء على هذا المرض فى ولابد أن نضع أيدينا بيد البعض لمحاربة هذا المرض، موضحًا أن هذا المرض يتسبب فى إجراء عمليات القلب المفتوح لافتا النظر إلى أنه لابد أن نعرف أهمية العمل الجماعى لمحاربة الحمى الروماتيزمية فى أفريقيا، مضيفًا أن مصر هى مهد الحضارة وبدايات الطب والأطباء وعندما جاء هيرودوت الإغريقى وصف مصر بان بها طبيب لكل مرض، لذلك لابد من تضافر الجهود حكومية والأهلية، والمبادرات الشخصية لمكافحة هذا المرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه