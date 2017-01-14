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الفريق محمود حجازى يلتقى المبعوث الدولى فى ليبيا لبحث نتائج بيان القاهرة

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الفريق محمود حجازى يلتقى المبعوث الدولى فى ليبيا لبحث نتائج بيان القاهرة الفريق محمود حجازى يلتقى المبعوث الدولى فى ليبيا لبحث نتائج بيان القاهرة

الفريق محمود حجازى

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أكان حرب القوات المسلحة، وأعضاء اللجنة المعنية بليبيا مع المبعوث الدولى لدى ليبيا ” مارتن كوبلر “، وجرى إطلاع المبعوث الدولى على نتائج اللقاءات التى تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتى الآن.

و بحث الطرفان المستجدات على الساحة الليبية وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبى، حول الشواغل الليبية للتطبيق العملى للاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، ووفقًا لمخرجات اللقاءات الليبية التى تمت بالقاهرة خاصة الصادرة فى بيان القاهرة بمنتصف ديسمبر الماضى.

وأعرب كوبلر، عن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة فى الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب فى وجهات النظر بين الأطراف الليبية والتى تشكل خطوة هامة للتوصل إلى توافق يضمن سرعة استعادة الأمن والاستقرار وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية .

 

 

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