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سباحة بحرينية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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سباحة بحرينية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية سباحة بحرينية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

السباحة البحرينية الزين طارق جمعة – أرشيفية

أبرزت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية لعام 2017 السباحة البحرينية الزين طارق جمعة كأصغر سباحة تشارك ببطولات العالم عندما شاركت في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها مدينة كازان بروسيا عام 2015.

وصرح الاتحاد البحريني للسباحة في بيان اليوم السبت، إن وسائل الإعلام العالمية سلطت الأضواء على السباحة البحرينية، التي لم تبلغ سن العاشرة آنذاك عندما شاركت في المونديال العالمي للسباحة.

وأثارت مشاركة الزين في ذلك العام جدلا حول الحد الأدنى لأعمار المشاركين في بطولة العالم، وعلى إثر ذلك، قام الاتحاد الدولي للسباحة بتغيير سن المشاركة في البطولات العالمية إلى 14 عامًا للإناث.

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