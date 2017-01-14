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استجابة لـ"اليوم السابع".. رئيس مؤسسة الكبد بسوهاج يقرر علاج زوجين مجانا

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استجابة لـ"اليوم السابع".. رئيس مؤسسة الكبد بسوهاج يقرر علاج زوجين مجانا استجابة لـ"اليوم السابع".. رئيس مؤسسة الكبد بسوهاج يقرر علاج زوجين مجانا

>سوهاج – عمرو خلف

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "بالصور.. مأساة زوجين بسوهاج يعانيان من تليف فى الكبد وفيروس سى ويحتاجان للعلاج"، قرر الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصرى بسوهاج، علاج الزوجين أحمد على وسلوى محمد، من قرية "باصونة" فى مركز المراغة، واللذين يعانيان من تليف فى الكبد وفيروس سى، فى معهد الكبد بسوهاج مجانًا، وصرف علاج "سوفالدى" لهما.

 

كما قررت مؤسسة الكبد بسوهاج، إجراء التحاليل للزوجين مجانًا أيضًا، وكذلك عمل مسح شامل لقرية "باصونة" بالمراغة، لاكتشاف حالات أخرى من المرضى، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج مرضى "فيروس سى" غير القادرين مجانًا.

 


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