أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الابتدائية بالدقهلية

Google+ Print
شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الابتدائية بالدقهلية شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الابتدائية بالدقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة

تقدم عدد من أولياء الأمور فى محافظة الدقهلية، بشكاوى لـ"على عبد الرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، من صعوبة امتحان الشهادة الابتدائية، واصفين واضع الامتحان بأنه اعتمد على الكتب الخارجية، ولم يعتمد على الكتاب المدرسى وفق ما تنص عليه القوانين والتعليمات.

 

وأكد "عبد الرؤوف"، أنه استدعى موجه المادة، وواضع الامتحان، لمناقشة الأمر، وتشكيل لجنة رسمية لإعادة توزيع درجات الأسئلة وفقًا لما هو متاح، وذلك بعد أن أدى اليوم 105762 تلميذا وتلميذة بالصف السادس الابتدائى، الامتحان فى 1004 لجان بالمحافظة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365