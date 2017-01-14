شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الابتدائية بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

تقدم عدد من أولياء الأمور فى محافظة الدقهلية، بشكاوى لـ"على عبد الرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، من صعوبة امتحان الشهادة الابتدائية، واصفين واضع الامتحان بأنه اعتمد على الكتب الخارجية، ولم يعتمد على الكتاب المدرسى وفق ما تنص عليه القوانين والتعليمات.

وأكد "عبد الرؤوف"، أنه استدعى موجه المادة، وواضع الامتحان، لمناقشة الأمر، وتشكيل لجنة رسمية لإعادة توزيع درجات الأسئلة وفقًا لما هو متاح، وذلك بعد أن أدى اليوم 105762 تلميذا وتلميذة بالصف السادس الابتدائى، الامتحان فى 1004 لجان بالمحافظة.