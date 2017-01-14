بالصور... إلغاء مباراة الحرية ونبروه بسبب الأمطار

محمد غنيم

قرر ميدو سلامة حكم مباراة الحرية ونبروه، إلغاء المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة على أرضية الملعب فى اللقاء، الذى كان مقررا إقامته باستاد مطروح فى المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، مما تسبب فى غرق ملعب المباراة بالمياه وهو ما أدى لاستحالة إقامة اللقاء.

وقام الحكم بالاتصال بلجنة المسابقات وأبلغهم بقرار الإلغاء، وهو ما وافقت عليه لجنة المسابقات على أن يتم تحديد موعد جديد لإقامة المباراة.

يذكر أن مباراة الحرية ونبروه كان مقرر إقامتها اليوم، ولكن حكم اللقاء قرر إلغاءها بعد إبلاغ لجنة المسابقات باتحاد الكرة بقرار الإلغاء بعد أن أغرقت الأمطار ملعب الحرية بمطروح.