"مجدى" يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد 7 أيام.. وراحة طبية لـ"حفنى"

كتب عمرو جاب الله

كشف الجهاز الفنى للزمالك، عن عودة محمد مجدى مدافع الفريق للتدريبات الجماعية، بعد أسبوع عقب إصابته بشد فى العضلة الأمامية، الذى تعرض له فى أحد تدريبات الفريق بنهاية الأسبوع الماضى، حيث يخضع مجدى خلال التوقيت الحالى لتدريبات علاجية.

كما أعرب محمد حلمى لجهازه المعاون عن حزنه من إصابة محمد مجدى مجدداً، بعد تعافيه من الإصابة السابقة التى كان يعانى منها فى عضلات البطن السفلى فيما جاء حصول أيمن حفنى على راحة سلبية من تدريبات الفريق الأبيض بأوامر طبية من الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى، بسبب إصابة اللاعب الأخيرة والعبارة عن مزق فى العضلة الضامة بعد مشاركته فى مواجهة الأهلى الأخيرة فى الجولة الـ17 بالدورى.