نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير أعمال الامتحانات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة سير الامتحانات والتأكد من توفر المناخ الملائم والإلتزام بالقواعد والتعليمات وانتظام أعمال الكنترول .

وتفقد نور الدين أعمال الإمتحانات بكليتى التكنولوجيا والتنمية وكلية التربية الرياضية بنين للتأكد من توافر أوجه الرعاية للطلاب بما فيها الرعاية الطبية والهدوء والراحة والإضاءة الجيدة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب حتى يستطيعوا أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد على عدم خروج الطلاب من اللجنة إلا بعد انقضاء نصف الوقت، وشدد على منع الهواتف المحمولة والاستماع لشكاوى الطلاب الخاصة بأسئلة الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.