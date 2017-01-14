معارضة أمريكية لتنصيب ترامب ومظاهرات تصل للبيت الأبيض

يستعد مئات آلاف الأمريكيين، لإبداء معارضتهم لوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بتنظيم تظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن حيث سيشاركون في تجمع تاريخي.

وتأمل أقلية منهم لا تتعدى الآلاف في أن يتمكن المتظاهرون من بلبلة حفل تنصيب الرئيس المنتخب الذي سيحضره حوالى 800 ألف من أنصار رجل الأعمال الثري في يناير في واشنطن تحت مراقبة 28 الف عنصر من قوات الامن.

غير أن الملتقى الكبير للمحتجين على تنصيب ترامب سيكون في اليوم التالي، السبت 21يناير، مع تنظيم “مسيرة نساء” حصلت على إذن من السلطات.