«محلب» يلتقى القوات المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في مالي

أجرى المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، زيارة لمقر قيادة سرية الشرطة العسكرية المصرية المشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالى الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة (27) لقمة ” فرنسا – أفريقيا ” التى تستضيفها العاصمة المالية باماكو .

ونقل المهندس إبراهيم محلب تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، واعتزازه بدور القوة المصرية فى تقديم المعاونة للشعب المالى الشقيق ، والذى يعكس الجهد المصرى فى دعم الأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية.

> وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، منذ قليل، نشره على الصفحة الرسمية، أعرب لهم عن سعادته البالغة بما لمسه من الروح المعنوية العالية والمظهر المشرف للعسكرية المصرية ، متمنياً لهم التوفيق والعودة سالمين إلى مصر بعد إنتهاء مهامهم على أكمل وجه ، مؤكداً أن القوات المسلحة كم عهدنا بها دائماً مبعث فخر وتقدير بعطائها وإنجازاتها ومشاركاتها الفعالة فى الداخل والخارج من خلال مهام الأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والسلام لشعوب الدول الشقيقة والصديقة.

> وقام المهندس محلب بأداء صلاة الجمعة داخل مقر السرية المصرية ، وشارك الضباط وضباط الصف والجنود مأدبة الغداء التى أقيمت تشريفاً لحضوره .