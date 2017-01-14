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حكومة ليبيا: ندين انتهاك إيطاليا لسيادتنا ونطالبها بسحب قواتها

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حكومة ليبيا: ندين انتهاك إيطاليا لسيادتنا ونطالبها بسحب قواتها حكومة ليبيا: ندين انتهاك إيطاليا لسيادتنا ونطالبها بسحب قواتها

>كتب أحمد جمعة

استنكر نائب رئيس الليبية المؤقتة لشئون الأمن المهدى اللباد انتهاك الحكومة الايطالية لسيادة الدولة الليبية، وذلك فى ظل تغول الميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى وعجز حكومة الوفاق الوطنى الليبية الغير شرعية على صد ذلك التدخل.

 

 

وأدان نائب رئيس الوزراء الليبى فى بيان صحفى اليوم السبت، بأشد العبارات التدخل السافر للحكومة الإيطالية بإرسالها بوارج حربية محملة بالأسلحة والجنود والتابعة للجيش الإيطالى داخل المياه الإقليمية ما يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية الليبية وينذر بأطماع استعمارية لم تتحقق سابقا ولن تحقق اليوم مع وجود جنود الجيش الليبى البواسل وقيادة الجيش الحكيمة.

 

 

وحمل نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى مسئولية ما يحدث فى ليبيا لمن خانوا الوطن طمعا فى السلطة ورغبة فى تدمير ليبيا وزيادة الاحتقان بين أبناء الشعب الليبى وتؤكد أن يد العدالة تطالهم.

 

 

وطالب المسئول الليبى الحكومة الإيطالية باحترام الاتفاقات الدولية وسحب قواتها فورا مؤكدا أنها بصدد اتخاذ إجراءات دولية للتصدى لأى أطماع للمساس بالسيادة الوطنية لليبيا.

 

 

يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة تحظى بثقة مجلس النواب الليبى فى المنطقة الشرقية وترفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج حتى تنال ثقة البرلمان الليبى.


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مصر 365

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