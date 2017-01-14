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أردوغان يبيع الجنسية التركية بمليونى دولار من أجل تشجيع الاستثمار

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أردوغان يبيع الجنسية التركية بمليونى دولار من أجل تشجيع الاستثمار أردوغان يبيع الجنسية التركية بمليونى دولار من أجل تشجيع الاستثمار

>كتب سمير حسنى

كشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن استعداده لمنح الجنسية التركية لمن يرغب من رجال الأعمال مقابل مليونى دولار، وقال: "أصبح بإمكان من يستثمر فى بلادنا بمليونى دولار أو من يجلب مليونى دولار الحصول على الجنسية التركية".

 

وأضاف أردوغان خلال حفل افتتاح مبنى جديد لبورصة إسطنبول، أن تركيا بحاجة اليوم إلى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يؤمنون ويثقون بأنفسهم، والمستعدون لتحمل المخاطر، داعيا رجال الأعمال بعدم الخوف على استثماراتهم قائلا: "رجال الأعمال لا تؤجلوا هذا الأمر، ونفذوا استثماراتكم وثقوا بأنفسكم وبهذا البلد فهو مستقر وآمن".

 

وتابع أردوغان: "أنا على ثقة تامة أن الاقتصاد التركى سيتجاوز المصاعب الحالية خلال فترة وجيزة كما اجتاز اختبارات صعبة عديدة فى السابق".


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