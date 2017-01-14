بالصور: كيم كارداشيان في دبي

وصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian إلى دبي يوم أمس الجمعة، حيث رصدت وهي في طريقها إلى الفندق الذي تمكث فيه برفقة حبيب شقيقتها كورتني السابق سكوت ديسيك Scott Disick.

وقد تواجدت النجمة في MusicHall في دبي لتكون الإطلالة الرسمية الأولى لها هناك، حيث كان بانتظارها حوالي 300 شخص لبدء دروس المكياج مع الخبير ماريو Mario Dedivanovic.

وكانت كيم قد أجّلت الزيارة إلى دبي التي كانت مفترضة في 13 اكتوبر2016، إلى هذا الأسبوع بعد الحالة الصعبة التي مرّت بها نتيجة تعرضها للسطو في باريس .

يشار إلى أنّ حماية أمنية مشدّدة سترافق كيم في دبي وذلك بعدما تعرّضت للسرقة في باريس.