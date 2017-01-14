هل يودّع نجوم تركيا موضة " اللحية الكثيفة " في عام 2017؟!

جدة – فاطمة باخشوين

بعد أنّ أصبحت إطالة اللحية وإطلاقها هي الموضة الدراجة التي اعتمدها الكثير من الشبانّ والنجوم في العالم العربي وذلك بعد أن اعتمدها الكثيرون من مشاهير هوليود منذ عام 2015م ، وما ظهر به أيضاً نجوم تركيا ، بدءاً من النجم التركي الشهير " أنجين أكيوريك الذي اشتهر باللحية الكثيفة في العامين السابقين والذي تم اختياره في عدة استفتاءات للصحف العربية والتركية ليحوز على المركز الأول في قائمة النجوم الأكثر وسامة باللحية الكثيفة والتي اعتمدها أثناء تحضيره لمسلسل " مال وعشق أسود " ، هاهو يصدم جمهوره أخيراً بإطلالته الغير معهودة عند إطلاق الإعلان الترويجي للمسلسل الحديث " بعد الموت " والذي يؤدي بطولته مع النجمة " فهرية أفجين " وسيعرض في الثاني عشر من يناير / كنون الأول الحالي ، حيث ظهر عاقداً شعره الطويل من الخلف وبلا لحية ، تزامن ذلك مع ظهور النجم التركي اللامع " كيفانش تاتيلونغ" بنفس الإطلالة في العديد من حلقات المسلسل الذي يعرض حالياً " جسور والجميلة " مع الفنانة التركية الشهيرة " توبا بيوكستون " ، وقد حصل تاتيلونغ على لقب " رجل العام " من قبل مجلة " GQ " العالمية وذلك بعد أنّ وضعت إطلالته الحديثة في غلاف أحد أعدادها ، تعاقب ذلك مع ظهور نجم ثالث " محمد جونسر " الذي أدّى دور " مصطفى " في مسلسل حريم السلطان و الذي حرص على إطلاق لحيته وإبقاء شعره قصيراً خلال أربعة أعوام سابقة ، إلا أنّه في هذا العام ظهر أخيراً بشعر طويل ولحية قليلة في أحد جلسات التصوير لمسلسله المقبل .

فهل يبقى ظهور هؤلاء الثلاثة بنفس الإطلالة محض مصادفة ، أم هو تقليد سينتشر في الأرجاء التركية يليه العالم العربي وستصبح الموضة الدارجة " الشعر الطويل واللحية الخفيفة "؟!