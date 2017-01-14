إلغاء بث فيلم عن مايكل جاكسون بعد وصف باريس له بـ "القذر"

بيروت ـ هالة رمضان

ألغت شركة بريطانية منتجة لفيلم كوميدي عن المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson بثه بعد أن وصفته ابنة نجم البوب بأنه "مقزّز".

وقالت باريس جاكسون في سلسلة من التغريدات أطلقتها يوم الأربعاء الماضي إنها شعرت بإهانة شديدة بعد عرض الإعلان الترويجي للفيلم يوم الثلاثاء.

وأضافت باريس (18 عاماً) في تغريدة على تويتر: "يغضبني أن أرى إلى أي حد تعمّدوا بشكل واضح أن يتسببوا بالإهانة بهذا القدر، ليس فقط لوالدي، بل أيضا لأمي الروحية إليزابيث تايلور".

والفيلم من إنتاج محطة "Sky Arts" البريطانية التلفزيونية وهو ضمن سلسلة أفلام "أوربان ميثز".

ويقوم الممثل البريطاني جوزيف فاينز Joseph Fiennes بدور جاكسون في الفيلم الذي تبلغ مدته 30 دقيقة، وهو عمل درامي ساخر، تدور أحداثه في إطار رحلة بالسيارة، قيل إن نجم ألبوم "Thriller" قام بها عام 2001 مع النجمين الراحلين إليزابيث تايلور ومارلون براندو.

وقالت سكاي آرتس في بيان لها: "اتخذنا قراراً بعدم بث فيلم إليزابيث ومايكل ومارلون... في ضوء القلق الذي عبرت عنه عائلة مايكل جاكسون".

وأضافت: "أردنا إلقاء نظرة على أحداث يقال إنها حقيقية بطريقة مرحة ولم نتعمد توجيه أي إهانة. جوزيف فاينز يدعم قرارنا تماماً".