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بالفيديو: جايمي فوكس يتعرّض للضرب والشرطة تتدخل

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السبت 14-01-2017 16:56

بيروت ـ هدى زين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للنجم الأمريكي جايمي فوكسJamie Foxx وهو يحاول الهجوم على زبون داخل أحد المطاعم الفاخرة في لوس أنجلوس.
وفي التفاصيل أنه أثناء جلوس فوكس مع ممثلين أمريكيين آخرين لتناول الطعام في أحد المطاعم، غضب أحد الزبائن من الضجّة التي كانت تصدر من جانبهم، فتوجه نحو طاولة فوكس، وطالبه بالتوقف عن إصدار الضجيج، حيث لم يكن من الممثل الهوليوودي سوى أن سخر منه، مما دفعه إلى تهديده بقوله: "أنت بالطبع لا تريد العبث معي، فأنا من نيويورك".
فوكس البالغ من العمر 49 عاماً ردّ بغضب قائلاً: "اذهب إلى الجحيم، فأنا من أوكلاند"، فما كان من الزبون إلا أن قفز على فوكس ووجّه له لكمة أصابت وجهه، ثم بدأ العراك الذي انتهى بوصول الشرطة إلى المكان.
بعد ذلك، نشر فوكس له على موقع انستقرام قدّم بوساطته اعتذاراً رسميا لمتابعيه عن حادثة مشاركته في المشاجرة.
وظهر جيمي في الفيديو مازحاً بوجه مضحك، مدّعياً بأنّ عينه تأثرت بفعل الشجار فانحرفت عن وضعها الطبيعي، واعداً بعدم تكرار تصرفات مماثلة.

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