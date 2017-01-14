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مجدداً إلتون جون يؤجل حفله في دبي... والسبب!

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السبت 14-01-2017 16:59

أجّل النجم العالمي إلتون جون Elton John حفله في دبي، الذي كان من المقرّر يوم 20 يناير الجاري؛ وذلك بعد تعرّضه لأزمة صحيّة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤجّل فيها النجم حفله في دبي، حيث كان مقرّراً أن يقام الحفل في 15 ديسمبر عام 2016 .
وقد خيّب النجم البالغ من العمر 69 عاماً آمال جمهوره بعد أن أعلن أنّ الموعد الجديد للحفل سيكون في 8 ديسمبر 2017، أي بعد عام من التاريخ الذي كان مقرّراً للحفل.
يُشار إلى أن تذاكر الحفل ستبقى نفسها للحفل المقبل مع إتاحة المجال أمام الأشخاص الذين لن يتمكنوا من حضور الحفل في موعده الجديد لاستعادة قيمة التذاكر كاملة.

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سيدتي