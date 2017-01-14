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الفيلم الصيني "الرجوع إلى البيت" في عمان

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الأربعاء 11-01-2017 19:24

الإخلاص والحب، الحرية وثمنها عند الصراخ في وجه الاستبداد ولصوص الوطن، العائلة التي جعلت البلاد بيتها وصبرت على غياب الأب عنها وراء القضبان، هذا ما قدمته مؤسسة "شومان" في الفيلم الصيني "الرجوع للبيت"، للمخرج زانغ ييمون، الحاصل على 15 جائزة، محلية وعالمية.

الرجوع للبيت.. الرجوع للوطن

يعرض الفيلم حكاية "لو" و"فينغ"، زوجان محبان ومخلصان لبعضهما، يفترقان بالجسد والتواجد عند اعتقال "لو" وإرساله لمعسكر عمل باعتباره سجيناً سياسياً إبان زمن الثورة الثقافية. ويظل "لو سنوات طويلة في المعسكر، الذي ظل طوال هذه السنوات يكتب رسائل لا تصل أبداً إليها.

يُفاجأ "لو" حين يرجع أخيراً للبيت بعد سنوات ليكتشف أن زوجته المحبوبة لم تعد تتذكره. ويعيش كأنه غريب ووحيد قرب عائلته المحطمة، ويقرر أن يبعث الروح في ماضيهما المشترك، وأن يوقظ ذاكرة زوجته.

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سيدتي