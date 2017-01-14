رسميا: زينة تتخلى عن "البطولة المطلقة" وتنضم لمسلسل نيللي كريم

حسمت الفنانة زينة قرارها ووقعت بالفعل عقد الانضمام إلى فريق عمل مسلسل "لأعلى سعر"، من بطولة النجمة نيللي كريم، بعدما فشلت طوال الأيام الماضية في العثور على مسلسل تواصل به مسيرة "البطولة المطلقة"، نظراً إلى تراجع عدد كبير من شركات الإنتاج عن تنفيذ مسلسلات جديدة تحت وطأة الأزمة المالية التى تجتاح سوق الدراما المصرية بعد تضاعف تكلفة الإنتاج وانخفاض عائد الإعلانات.

زينة احتفلت العام الماضي بأول بطولة مطلقة لها في موسم دراما رمضان بمسلسل "أزمة نسب"، وكان من المقرّر أن تعود في موسم 2017 بمسلسل جديد يعزّز مكانتها ف الصف الأول لنجمات الدراما، لكنها في النهاية رضخت لظروف السوق، ووقّعت بالفعل عقداً مع شركة العدل جروب، بترشيح من البطلة النجمة نيللي كريم والمخرج ماندو العدل. ومن المنتظر أن تبدأ تصوير دورها أول فبراير المقبل مع الفنان أحمد فهمي والممثل القدير عزت العلايلي.

يذكر أنّ شركات الإنتاج بدأت حملة مطالبة للنجوم بخفض أجورهم بعد مضاعفة تكلفة الإنتاج على خلفية الزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار، في مقابل انخفاض عائد الحملات الإعلانية للسبب نفسه، كما طالبت النجوم بالاحتشاد داخل عدد قليل من المسلسلات لضمان تسويقها جيداً، فيما تقرّر وقف تنفيذ عدد كبير من الأعمال التي تمّ التحضير لها مؤخراً، بسبب عجز الفضائيات عن الوفاء بقيمة تعاقداتها.

زينة للمرة الأولى أمام النجمة نيللي كريم ..فهل تعتبرينها خطوة إلى الخلف؟