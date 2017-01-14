ما هي الهديّة القيّمة التي حصلت عليها بيلين كاراهان في بداية العام الجديد؟

أهدى رجل الأعمال التركي بدري جونتاي زوجته الممثلة التركية الجميلة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في "حريم السلطان" هدية قيّمة بمناسبة حملها الثاني عبارة عن سيارة رينج روفر سوداء موديل 2017، اشتراها بـ 700 ألف ليرة تركية، أي ما يقدّر ب 200 ألف دولار أمريكي، ووضع اسم بيلين على لوحة السيارة.

وكان الزوج قد أهداها قبل سنتين، سيارة لاند روفر بيضاء موديل العام نفسه بعد ولادتها ابنهما (علي ديمير) البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وسرّ حبّ بدري جونتاي الكبير لزوجته بيلين كاراهان أنه منذ تعرف إليها وهي تعطيه وابنهما الأولوية في حياتها، لدرجة أنها قررت الانسحاب من الموسم الثاني من مسلسل "كفى" للحفاظ على حملها الثاني؛ وذلك من دون ندم.

ومن المتوقع منها أن تتفرّغ عامين على الأقلّ لتربية مولودها الثاني قبل بدئها أيّ عمل تلفزيوني جديد على غرار ما فعلت مع ابنها الأول علي ديمير.

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