الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة يصاحبه هطول أمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﺷﻤﺎﻻ حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗظﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻤﺎﻻ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺴﻘﻮط الأمطار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ لتمتد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ البحرى واﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ البحرى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إلى ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف لمترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

> القاهرة 09 17

> الإسكندرية 08 17

> مطروح 08 16

> بورسعيد 11 17

> دمياط 08 18

> بلطيم 09 18

> الإسماعيلية 07 18

> السويس 08 18

> العريش 07 18

> نخل 02 15

> طابا 04 17

> الطور 10 19

> مرسى علم 12 22

> الغردقة 11 20

> شرم الشيخ 15 21

> رفح 03 17

> كاترين 05 12

> سيوة 04 16

> المنيا 08 18

> الفيوم 09 18

> رأس سدر 09 21

> أبوسمبل 11 24

> وسط الدلتا 08 17

> أسيوط 06 20

> سوهاج 07 21

> الأقصر 08 23

> أسوان 11 24

> شلاتين 14 24

> حلايب 16 22

> الوادى الجديد 11 22

> قنا 07 23

> نويبع 13 20

> السلوم 06 16.