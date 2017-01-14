أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة يصاحبه هطول أمطار غزيرة

Google+ Print
الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة يصاحبه هطول أمطار غزيرة الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة يصاحبه هطول أمطار غزيرة

الطقس – أرشيف

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﺷﻤﺎﻻ حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗظﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻤﺎﻻ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺴﻘﻮط الأمطار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ لتمتد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ البحرى واﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ البحرى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إلى ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف لمترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
> القاهرة 09 17
> الإسكندرية 08 17
> مطروح 08 16
> بورسعيد 11 17
> دمياط 08 18
> بلطيم 09 18
> الإسماعيلية 07 18
> السويس 08 18
> العريش 07 18
> نخل 02 15
> طابا 04 17
> الطور 10 19
> مرسى علم 12 22
> الغردقة 11 20
> شرم الشيخ 15 21
> رفح 03 17
> كاترين 05 12
> سيوة 04 16
> المنيا 08 18
> الفيوم 09 18
> رأس سدر 09 21
> أبوسمبل 11 24
> وسط الدلتا 08 17
> أسيوط 06 20
> سوهاج 07 21
> الأقصر 08 23
> أسوان 11 24
> شلاتين 14 24
> حلايب 16 22
> الوادى الجديد 11 22
> قنا 07 23
> نويبع 13 20
> السلوم 06 16.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه