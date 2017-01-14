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الأهلي يواصل استعداداته لمباراة السوبر أمام الزمالك

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الأهلي يواصل استعداداته لمباراة السوبر أمام الزمالك الأهلي يواصل استعداداته لمباراة السوبر أمام الزمالك

فريق الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق امس الجمعة؛ وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

ويخضع حسام غالى لفحص طبى قبل مران اليوم من الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبى للتأكد من سلامته قبل المشاركة فى المران بعد شكواه من إجهاد فى العضلة الضامة ولم يستكمل المران.

ويخضع صالح جمعة لاعب الوسط لفحص طبى أيضاً اليوم بعد معاناته من كدمة فى الكاحل تعرض لها خلال تدريبات الفريق فى الأيام الماضية؛ ما أدى إلى اكتفاء اللاعب بأداء التدريبات البدنية خلال المران فى اليومين الأخيرين.

ويعقد حسام البدرى المدير الفنى اجتماعاً مع جهازه المعاون اليوم بعد عودته من كندا وقبل خوض المران الاول استعداداً لمباراة السوبر المقرر لها العاشر من فبراير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويتسلم البدرى خلال الاجتماع تقريرا عن المرحلة الماضية وحالة اللاعبين ومدى التزامهم بالبرنامج التدريبى الذى تم وضعه.

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