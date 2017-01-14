بالصور.. وزير الآثار من الغربية: البرلمان يناقش إنشاء نقابة الإثريين

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أن مجلس النواب يناقش إنشاء نقابة للأثريين، وهذه الفكرة تم طرحها منذ 10 سنوات وتم تحريكها الشهر الماضى.

وأضاف "العنانى" أن المجلس ناقش إنشاء النقابة فى 3 جلسات وسيتم إنشاء النقابة قريبا لخدمة العاملين بالآثار والتى تعتبر بمثابة الحلم لجميع الأثريين.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة التدريبية الثانية للأثريين بمحافظة الغربية بحضور 3 وزراء أثار سابقين الدكتور زاهى حواس والدكتور محمد إبراهيم والدكتور ممدوح الدماطى واللواء أحمد صقر محافظ الغربية.

وأضاف الوزير أن هذه الدورة تهدف لتنمية مهارات الأثريين وزيادة خبراتهم، لافتا أن هذا اللقاء مع العاملين بالآثار الهدف منه تنمية روح التعاون بين الأثريين والقيادات بالوزارة، مطالبا جميع المسئولين بالتكاتف مع العاملين للخروج بأعمال ناجحة .

كما أكد الدكتور خالد العنانى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع التى كانت عالقة فى الفترات الماضية منها افتتاح المتحف الإسلامى خلال أيام وافتتاح متحف الحضارة جزئيا فى فبراير القادم ، لافتا أنا الوزارة تلتزم بموعد افتتاح المتحف الكبير، بالإضافة إلى افتتاح متحف سوهاج العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه حال زيادة موارد السياحة، سيتم افتتاح عدد من المتاحف المتوقفة فى المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تعاقدات مع المحافظات لإنهاء المعوقات التى أخرت افتتاح المتاحف.