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استقالة الحكومة الأردنية وتعديل وزارى غدا يشمل وزارات سيادية

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استقالة الحكومة الأردنية وتعديل وزارى غدا يشمل وزارات سيادية استقالة الحكومة الأردنية وتعديل وزارى غدا يشمل وزارات سيادية

>كتبت آمال رسلان

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء الأردنية قدموا استقالاتهم، اليوم السبت، إلى رئيسها هانى الملقى تمهيدا لإجراء تعديل وزارى فى وقت لاحق.

 

ونقلت مواقع أردنية عن مصدر حكومى قوله، إن من سيشمله التعديل من الوزراء سيتم قبول استقالته.

 

وقالت صحيفة "السوسنة" إن التعديل الوزارى سوف يتم صباح الأحد.

 

وكان مجلس الوزراء قرر تقديم جلسته الأسبوعية ليوم السبت بدلا من الأحد بسبب بدء مجلس النواب مناقشة مشروعى قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017.

 

وعلمت "السوسنة"، أن الملقى وضع خياراته والأسماء المرشحة للدخول والخروج باتت جاهزة، حيث شكا الملقى فى مناسبات خاصة وضمن دوائر ضيقة من ضعف واضح لعدد من أعضاء فريقه الوزارى، سواء فى الجانب السياسى والاقتصادى .

 

ووفقا للمصدر، فإن الملقى يعتزم إخراج وزراء سياديين من حكومته بعد حصوله على الضوء الأخضر الذى أتاح له حرية ومرونة الحركة فى إخراج أى من أعضاء فريقه الوزارى .

 

 


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