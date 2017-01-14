تحرير جامعة الموصل من قبضة «داعش»

(أ.ش.أ)

أعلن رئيس قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق أول طالب شغاتي، تحرير مقر جامعة الموصل بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي شمالي العراق، من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وأحد معاقله المهمة في الموصل.

واكد شغاني، الذي يرأس جهاز مكافحة الإرهاب، في تصريح للصحفيين، اليوم، إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على وتحرير جامعة الموصل بالكامل من قبضة داعش .

وأضاف، ان تحرير الجامعة خطوة ايجابية وانتصار جديد على داعش، وجهاز مكافحة الإرهاب سيواصل عملياته لتحرير ماتبقي من أحياء الموصل، وفق الخطط المرسومة بالتعاون والتنسيق مع القوات الأخري.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للعمليات تسير بشكل ممتاز وباقل الخسائر في صفوف القوات العراقية، ونقترب أكثر من استكمال تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل، منوهًا إلى التزام القوات خلال القتال بالقانون الإنساني وتقديم الخدمات للمدنيين وتأمين سلامتهم.