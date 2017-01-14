أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تحرير جامعة الموصل من قبضة «داعش»

Google+ Print
تحرير جامعة الموصل من قبضة «داعش» تحرير جامعة الموصل من قبضة «داعش»

أرشيفية

(أ.ش.أ)

أعلن رئيس قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق أول طالب شغاتي، تحرير مقر جامعة الموصل بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي شمالي العراق، من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وأحد معاقله المهمة في الموصل.

واكد شغاني، الذي يرأس جهاز مكافحة الإرهاب، في تصريح للصحفيين، اليوم، إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على وتحرير جامعة الموصل بالكامل من قبضة داعش .

وأضاف، ان تحرير الجامعة خطوة ايجابية وانتصار جديد على داعش، وجهاز مكافحة الإرهاب سيواصل عملياته لتحرير ماتبقي من أحياء الموصل، وفق الخطط المرسومة بالتعاون والتنسيق مع القوات الأخري.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للعمليات تسير بشكل ممتاز وباقل الخسائر في صفوف القوات العراقية، ونقترب أكثر من استكمال تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل، منوهًا إلى التزام القوات خلال القتال بالقانون الإنساني وتقديم الخدمات للمدنيين وتأمين سلامتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا