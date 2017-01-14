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وزير التموين : توزيع السلع المدعمة على البقالين حتى 25 يناير

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وزير التموين : توزيع السلع المدعمة على البقالين حتى 25 يناير وزير التموين : توزيع السلع المدعمة على البقالين حتى 25 يناير

> كتب مدحت وهبة

أعلن  اللواء محمد علي مصيلحى،  وزير و التجارة الداخلية ، أنه  صدرت تعليمات الي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغ ذائية بسرعة الإنتهاء من توزيع السلع و المقررات الخاصة بالمحافظات و التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية قبل يوم 25 من الشهر الجارى   حتي يمكن توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته

وقال مصيلحى ، فى بيان صحفى ، إنه وجه بالتركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية و خاصة السكر و الزيت ،   بما يضمن حصول كل فرد مقيد في  بطاقات التموين  علي كيلو سكر  و عبوة زيت  للتخفيف عن المواطنين و توفير السلع المدعمة ،  خاصة وأن  عدد المقيدين علي بطاقات التموين يصل الي 70 مليون مواطن فى  20 مليون بطاقة تموين لافتا أن  شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة انتهت من  تم توزيع 50% من حصص المحافظات ،  كما أنه  تم الإنتهاء من توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز بما يعادل 400 مليون جنيه من خلال 11 مليون عملية صرف ، وأن    الصرف للنقاط مستمر حتى يوم 20 من الشهر

 

وأوضح ، أنه  سيتم الإستمرار بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التمونيية  ،  و لن يتم تحديد أو ربط اي سلع علي بطاقات التموين و أن  المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات وأن  الأولوية في توزيع السلع الأساسية  علي الفروع المخصصة للسلع المدعمة و التي تتضمن35 الف منفذ من محلات البقالة التموينية و فروع جمعيتي و منافذ شركتي تجارة الجملة و المجمعات الاستهلاكية .

وقال  اللواء محمد علي مصيلحي  ،  صدرت تعليمات الي مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات و الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة علي المحلات و المنافذ للتأكد من توافر السلع ، وأن يتم فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحا و حتي العاشرة مساء   لمواجهة الاقبال المتزايد من المواطنين

 

 

 

 

 

و اكد اللواء مصيلحي ان نظام شراء البقالين  و فروع جمعيتي  لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص ساعد علي سرعة توفير السلع و عدم تأخير الصرف مما ساهم علي زيادة الكميات نتيجة  زيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار و تحسين جودة السلع للمواطنين و اشار انه تم صرف مستحقات البقالين  علي حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

 

وزير التموين ، محمد مصيلحى ، السلع  المدعمة

 


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مصر 365

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