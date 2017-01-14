وزير التموين : توزيع السلع المدعمة على البقالين حتى 25 يناير

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية ، أنه صدرت تعليمات الي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغ ذائية بسرعة الإنتهاء من توزيع السلع و المقررات الخاصة بالمحافظات و التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية قبل يوم 25 من الشهر الجارى حتي يمكن توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته

وقال مصيلحى ، فى بيان صحفى ، إنه وجه بالتركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية و خاصة السكر و الزيت ، بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين علي كيلو سكر و عبوة زيت للتخفيف عن المواطنين و توفير السلع المدعمة ، خاصة وأن عدد المقيدين علي بطاقات التموين يصل الي 70 مليون مواطن فى 20 مليون بطاقة تموين لافتا أن شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة انتهت من تم توزيع 50% من حصص المحافظات ، كما أنه تم الإنتهاء من توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز بما يعادل 400 مليون جنيه من خلال 11 مليون عملية صرف ، وأن الصرف للنقاط مستمر حتى يوم 20 من الشهر

وأوضح ، أنه سيتم الإستمرار بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التمونيية ، و لن يتم تحديد أو ربط اي سلع علي بطاقات التموين و أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات وأن الأولوية في توزيع السلع الأساسية علي الفروع المخصصة للسلع المدعمة و التي تتضمن35 الف منفذ من محلات البقالة التموينية و فروع جمعيتي و منافذ شركتي تجارة الجملة و المجمعات الاستهلاكية .

وقال اللواء محمد علي مصيلحي ، صدرت تعليمات الي مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات و الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة علي المحلات و المنافذ للتأكد من توافر السلع ، وأن يتم فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحا و حتي العاشرة مساء لمواجهة الاقبال المتزايد من المواطنين.

و اكد اللواء مصيلحي ان نظام شراء البقالين و فروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص ساعد علي سرعة توفير السلع و عدم تأخير الصرف مما ساهم علي زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار و تحسين جودة السلع للمواطنين و اشار انه تم صرف مستحقات البقالين علي حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

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