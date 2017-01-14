غدا.. أول اجتماع للجنة العليا للسكر برئاسة وزير التموين لضبط الأسعار

كتب مدحت وهبة

تعقد اللجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، غداً الأحد أول اجتماع بحضور ممثلى كل من الصناعات والغرف التجارية، لبحث سبل توفير السكر سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، لتلبية احتياجات المواطنين ووضع الإجراءات اللازمة لضبط سوق السكر والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء محمد علي مصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم استلام 360 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية التوريد حتى يوم الخميس الماضى من خلال المصانع الستة، التى بدأ العمل فيها بما يعادل 30 ألف طن لكل مصنع ومن المتوقع استلام 10 ملايين طن قصب حتى نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن بالاتفاق بين الحكومة و مجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد بزيادة 220 جنيها في الطن عن العام الماضى.