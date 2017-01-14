البنك الزراعى: التنسيق الأسبوع المقبل مع "المركزى" لتقديم برامج تمويلية جديدة

(أ ش أ)

أعلن رئيس البنك الزراعى المصرى سيد القصير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى لدراسة تقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال القصير- فى كلمته خلال مؤتمر (الاقتصاد المصرى على طريق التقدم.. الآليات- التحديات)، الذى تنظمه مجلة "الأهرام الاقتصادي"- "إنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى أيضا لتقديم برامج لتمويل السياسات الزراعية للمستفيدين من مشروع إصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع 1.5 مليون فدان الغرض منه تحقيق تنمية شاملة وخلق مجتمعات عمرانية كبيرة، وليس فقط استصلاح أراض".

وأوضح أن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى "البنك الزراعى المصري" حاليا تحت مظلة البنك المركزى، هو أحد محاور الاصلاح الاقتصادى لأن البنك كانت تحكمه قوانين قديمة لم تعد تلائم التغيرات التى تشهدها البلاد.

وأضاف أن البنك لن يحيد عن دوره فى خدمة الفلاحين والمزارعين، مبينا أن أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 تحقيق التنمية الريفية والزراعية، منوها بأن البنك سيقدم من خلال 1210 أفرع المنتشرة فى أنحاء مصر خاصة فى الصعيد والدلتا والريف، خدماته للمهمشين، حيث يسعى إلى تحقيق نمو احتوائى شامل لكافة المناطق والفئات، فضلا عن تحقيق شمول مالى.

وأكد القصير أن البنك يقدم للفلاحين تمويلا منخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 5% للمزارعين، و7% للانتاج الحيوانى، و8.5% للانتاج الحقلى.

وحول قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره، قال رئيس البنك الزراعى المصرى "إن تحرير سعر الصرف هو أحد محاور اصلاحات الحكومة، ولا يجب أن يتم تقيمه بمعزل عن باقى المحاور الأخرى، مشيرا إلى أن الهدف من الاصلاح الاقتصادى فى النهاية سيعود على المواطن".

ونوه بأن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لحماية الفئات التى تأثرت من خلال التوسع فى شبكات الحماية الإجتماعية، مثل برامج "تكافل وكرامة"، وكذلك الدعم المقدم للفلاحين على المحاصيل المختلفة.