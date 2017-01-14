البيئة الشامية حاضرة رغم الانتقادات وهذا جديدها للموسم المقبل

برغم كلّ الانتقادات التي توجّه إلى أعمال البيئة الشامية، فإنّ عجلة الإنتاج الدرامي لا تتوقف لمثل هذا النمط من المسلسلات مع كلّ استعداد لموسم درامي جديد. وهذا العام يشهد حضور عدد من هذه المسلسلات، منها ما هو جديد، ومنها ما هو استمرار لأعمال قديمة ذات أجزاء جديدة.

باب الحارة مستمرّ في جزء تاسع

المسلسل الأكثر شهرة في هذا النطاق هو مسلسل باب الحارة الذي تعرّض لوابل من الانتقادات و المشاكل التي رافقته من خلافات و استبعاد لممثلين و مشاركة آخرين و خلافات إنتاجية، ولكنّه مع ذلك مستمرّ هذا العام في جزء تاسع بمشاركة وجوه جديدة، منهم رنا الأبيض و يزن السيد و ليث المفتي بدلاً من آخرين اعتذروا عن الاستمرار بالعمل، منهم سلاف فواخرجي و معتصم النهار و غيرهم .

الكندوش دراما حقيقية على ذمة صاحبها

من جهة ثانية، يخوض المخرج وائل رمضان تجربة دراما البيئة الشامية للمرة الأولى من خلال مسلسل الكندوش للكاتب الفنان حسام تحسين بيك، الذي أكّد أنه ابن البيئة الحقيقية لدمشق، وأنه سيقدّم عملاً مختلفاً عن الأعمال التي قدمت في هذا المضمار، والتي شوّهت الكثير من تاريخ دمشق حسب تعبيره.

العمل من المتوقع أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل .

خاتون في جزء ثانٍ وأخير

العمل الثالث و الأخير لهذا العام سيكون الجزء الثاني من مسلسل خاتون الذي تمّ تصويره في الموسم الماضي بالتزامن مع الجزء الأول، و عرض حصرياً على قناة mtv اللبنانية فحقق نجاحاً مقبولاً، لكنه لم يستطع التفوق على باب الحارة .

الجزء الثاني من العمل جاهز للعرض منذ مدة ليست بالقصيرة ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم سلافة معمار و كاريس بشار و طوني عيسى و ورد الخال ويوسف الخال و شكران مرتجى وآخرون .

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