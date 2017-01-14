إحباط محاولة راكب بمطار القاهرة تهريب أقراص ترامادول داخل "برطمان بيض"

كتبت رحاب نبيل

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوى، الْيَوْمَ السبت، من ضبط عدة قضايا مخدرات وأموال عامة قبل تهريبها إلى الخارج، على عدة رحلات طيران، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير امن المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت مصادر أمنية بالمطار، أكدت تمكن إدارة التأمين بالمطار من ضبط راكب حاول تهريب 38,800 ألف جنيه، ووجدت المضبوطات مخبأة داخل جيب بنطلونة، وذلك قبل سفره إلى السعودية.

وأضافت المصادر، أنه تم ضبط راكبين حاول الأول تهريب 3 شرائط لعقار الترامادول المخدر، بإجمالى 30 قرصا إلى الرياض على رحلة الخطوط السعودية، ووجدت المضبوطات مخبأة أسفل طيات ملابسه، بينما حاول الثانى تهريب 4 شرائط لعقار الترامادول بإجمالى 39 قرصا، ووجدت أيضا المضبوطات مخبأة أسفل طيات ملابسه، وتم ضبطهما أثناء اتخاذ الإجراءات المتبعة على الركاب، كما تم ضبط راكب آخر حاول تهريب 7000 يورو و15 ألف دولار أمريكى إلى أثينا على رحلة الخطوط اليونانية، ووجدت المضبوطات مخبأة داخل حقيبته.

وقالت المصادر إنه برحلة الخطوط السعودية تم ضبط راكب حاول تهريب 2 شريط لعقار Trama-hab المخدر، و2 قرص لعقار ترامول ريد إلى الرياض، وفى واقعة أخرى أيضا على رحلة الخطوط الألمانية، تم ضبط راكب حاول تهريب 113 قرصا لعقار الترامادول المخدر إلى ميونخ، حيث تم ضبط المضبوطات مخبأة داخل "برطمان بيض".

وتابعت: وعلى رحلة مصر للطيران تم ضبط راكب حاول تهريب قطعة من مادة بنية داكنة اللون يشتبه فى كونها لجوهر الحشيش المخدر، وزنت 2,04 جرام تقريبا إلى روما، ووجدت المضبوطات مخبأه بين طيات ملابسه.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القضايا السابقة، وإلغاء سفر الركاب وإحالتهم إلى النيابة.