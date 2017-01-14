تعاون بين «ميديا لاين» و«بروموميديا» و«فيوتشر» في مجال الإعلان

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت شركة “ميديا لاين” و شركة “بروموميديا” للإعلان والإنتاج، وشركة المستقبل للوسائل الإعلانية “Future Media”، وهم من الشركات التى تتمتع بخبرة طويلة فى مجال بيع وتسويق المساحات الإعلانية على جميع الوسائط الإعلانية، بما فى ذلك المحطات التليفزيونية الفضائية والأرضية، والمحطات الإذاعية، والصحف والمواقع الالكترونية، والإعلانات الداخلية والخارجية، وكذلك تتمتع بخبرة طويلة فى مجال الاعلان للعملاء بصفة عامة، بالإضافة إلى تمثيلهم كوكيل إعلانى حصرى لبعض المحطات الفضائية، والصحف والمواقع الإلكترونية، ويقومون بتقديم الخدمات الإعلانية للمحطات وللعملاء.

و تعلن الشركات عن عزمها فى المشاركة بالأدوات المتاحة لكل منهم لتبادل الخبرات والدعم الفنى والاستراتيجيات، وذلك فى مجال الإعلان والحملات والخدمات الإعلانية، وعزمهم على التنسيق فيما بينهم لتنمية ذلك المجال، بهدف تطوير آليات المنظومة الإعلانية لصالحهم، و لصالح جميع الشركات العاملة في هذا المجال والعملاء والجمهور عن طريق ذلك التعاون.

كما تدعو تلك الشركات فى إضافة المزيد من الشركات المنافسة فى ذات المجال للانضمام لذلك التعاون بهدف تطوير الخدمات الإعلانية والوسائط الإعلانية، وتنمية مجال الإعلان والحملات الإعلانية، وتوسعة حجم تعاملات الشركات وتبادل الاستراتيجيات، ووضع الخطط الجديدة والمتنوعة للحملات الإعلانية، والتدريب المهني لكافة العاملين في هذا المجال، وتوفير وتطبيق المعرفة الفنية، وإعداد تقارير وبيانات بالسياسات العامة للتشغيل، والمساعدة التقنية عبر تقديم النصائح والآراء الفنية والقانونية وغيرها، وذلك عن طريق قيام الشركات أعلاه بطرح هذا المشروع للتعاون فيما بينهم مع غرفة صناعة الإعلام بهدف توسيع هذا التعاون ليضم كل من يرغب من الشركات أعضاء الغرفة حرصآ على تحقيق المستهدف منه.

وعليه فإن الشركات بناء على ما تقدم و بالتنسيق فيما بينهم و بين جميع اعضاء غرفة صناعة الاعلام للقيام بعرض الخدمات الاعلانية لعملائهم ولكافة العملاء الراغبين فى الإعلان عن منتجاتهم و خدماتهم وتعريفهم بالسوق والمستهلكين، ولذا قامت الشركات بالشروع فى تفعيل ذلك التعاون، اعتبارًا من الشهر الجاري يناير 2017، ولمدة أربعة سنوات.