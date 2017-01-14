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تجديد حبس رئيس الحى المتميز بجهاز مدينة 6 أكتوبر 15 يوما لاتهامه بالرشوة

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تجديد حبس رئيس الحى المتميز بجهاز مدينة 6 أكتوبر 15 يوما لاتهامه بالرشوة تجديد حبس رئيس الحى المتميز بجهاز مدينة 6 أكتوبر 15 يوما لاتهامه بالرشوة

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، للمرة الثانية، حبس "محمد.ف" رئيس الحى المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بطلب رشوة مالية؛ للتغاضى عن تحرير مخالفات البناء.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، بالاتهامات التى أسندت إليه، وتقاضيه مبلغ الرشوة المالية المتفق عليها، إلا أنه نفى أن يكون هو من بادر بطلب الرشوة، مؤكداً أن الراشى هو من عرض عليه المبلغ المالى المضبوط، وأمرت النيابة بتفريغ محتوى الفيديوهات التى تم تسجيلها بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية والتى تثبت وقائع الاتهام، والتى تم تصويرها بعد حصول الهيئة على إذن النيابة العامة؛ لإرفاقها بملف القضية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اتفق مع رجل أعمال يدعى "هشام.م" مصرى ويحمل الجنسية الكندية، على تقاضيه مبلغ قدره 100 ألف جنيه مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء، للعقارات التى يقوم الثانى بتشييدها وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبساً بمبلغ الرشوة.

 


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