سقوط "عمو" أخطر مروج للحشيش داخل الملاهى الليلية بالمهندسين

كتب ــ محمد إبراهيم

تمكنت لإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء طه بيومى، من ضبط أخطر موزع للحشيش داخل ملهى ليلى بأحد فنادق المهندسين بالجيزة.

البداية كانت بتكليف من اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث شرطة السياحة والآثار بتكثيف الحملات على المنشآت السياحية والملاهى الليلية، وضبط كافة أنواع الجريمة، خاصة القضايا الجنائية والأشخاص الأشقياء المتواجدين بداخلها.

أسفرت الحملات التى قادها المقدم وليد بدر مدير مباحث آداب شرطة السياحة، من ضبط "هشام.ا" وشهرته "عمو" كاشير فى إحدى الملاهى الليلية بالمهندسين يقوم بالاتجار فى المواد المخدة، خاصة الحشيش وترويجها على رواد الملهى وباقى الملاهى الليلية.

يذكر أن الحملة ضمت كل من، المقدم جاسر الزينى وكيل النشاط والمقدم محمد صالح والمقدم ماهر عبد السميع والرواد أحمد عز ومحمد جمال وعمر فاروق رجال مباحث شرطة السياحة.

وبتفتيش المتهم "عمو" عثر على قطعة كبيرة من الحشيش ومبلغ 1450 جنيها متحصلات جريمته، وبالكشف الجنائى تبين أنه مطلوب فى قضيتى غش، بإجمالى أحكام حبس سنتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.