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إحالة أب لجنايات الزقازيق لتعديه جنسيا على ابنتيه وحمل إحداهما منه سفاحا

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إحالة أب لجنايات الزقازيق لتعديه جنسيا على ابنتيه وحمل إحداهما منه سفاحا إحالة أب لجنايات الزقازيق لتعديه جنسيا على ابنتيه وحمل إحداهما منه سفاحا

>الشرقية- فتحية الديب

قرر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إحالة أب تعدى جنسيا على ابنتيه، وحملت إحداهما منه سفاحا إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته.

 

 

كان  اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى  إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ يتهم "محسن س ا ا" 44 سنة، بالاعتداء جنسيا على ابنتيه "أ" 17 سنة و"د" 15 سنة داخل مسكنه بقرية شيبة مركز الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8864 جنح مركز الزقازيق لسنة 2016.


 

وتم سؤال المجنى عليهما فى التحقيق، وأفادتا بقيام والدهما بالاعتداء عليهما جنسيا، وحملت إحداهما منه سفاحا، وتمكن النقيب أحمد عبد السلام ضابط المركز، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث الزقازيق، من ضبط الأب المتهم، حيث تبين من التحريات أن الأب سبق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية.


 

يذكر أن  المتهم أنكر فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض المجنى عليهما على الطب الشرعى.

 

 

 


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