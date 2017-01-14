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إحالة 8 متهمين بقتل «بقال» بمدينة نصر لمحكمة الجنايات

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إحالة 8 متهمين بقتل «بقال» بمدينة نصر لمحكمة الجنايات إحالة 8 متهمين بقتل «بقال» بمدينة نصر لمحكمة الجنايات

أرشيفية

 

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس نيابة الحوادث، 8 متهمين بقتل بقال بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات .

وأسفرت تحقيقات المستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهمين توجهوا إلى محل عمل المجنى عليه ويعمل “بقال” بمنطقة زهراء مدينة نصر، بعد منتصف الليل، وأطلقوا صوبه عدة طلقات نارية أسفرت عن مقتله فى الحال.

ودلت التحريات أن هناك خلافات ثأرية بين عائلة المجنى عليه، وعائلة المتهمين بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أن تخلصت عائلة المجنى عليه من أحد أفراد العائلة الأخرى، فى وقت سابق، وأعد المتهمون أسلحة نارية للثأر منه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم واحد، وكان دوره قيادة سيارة تقل باقى المتهمين، فيما لا يزال البحث جارايًا عن باقى المتهمين.

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