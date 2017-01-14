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غياب «مرسي» عن جلسة «إهانة القضاء» لسوء الأحوال الجوية

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غياب «مرسي» عن جلسة «إهانة القضاء» لسوء الأحوال الجوية غياب «مرسي» عن جلسة «إهانة القضاء» لسوء الأحوال الجوية

محمد مرسى ببدلة الإعدام

 

غاب الرئيس المعزول محمد مرسي عن جلسة اليوم، من محاكمته وآخرين في قضية أهانة القضاء.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، و عضويه المستشارين ناصرصادق، و أسامة محمد علي، بسكرتارية ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية ضد القضاة.

 

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