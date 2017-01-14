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السجن عامين مع الشغل لـ 19 متهم في «تظاهرات 11 نوفمبر»

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السجن عامين مع الشغل لـ 19 متهم في «تظاهرات 11 نوفمبر» السجن عامين مع الشغل لـ 19 متهم في «تظاهرات 11 نوفمبر»

تعبيرية

قضت محكمة عابدين، بالسجن عامين مع الشغل، لـ 19 متهمًا، بتهمة التظاهر بدون تصريح يوم الجمعة 11 نوفمبر.

وكان المستشار حسام إبراهيم رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 19 شابًا لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد ممدوح، مدير النيابة ووكلاء النيابة معتز زكريا وطاهر سبالة وأحمد سلامة، أن المتهمين حرّضوا المواطنين على التظاهر بدون ترخيص، وألقي القبض عليهم في شوارع وسط القاهرة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بعد نزولهم إلى منطقة وسط القاهرة يوم ١١ نوفمبر الجاري، استجابة منهم لتلبية دعوات ما سمي بـ”ثورة الغلابة” بالمخالفة لقانون التظاهر.

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