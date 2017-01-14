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عاجل: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل والديوان الملكي ينشر بيان

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عاجل: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل والديوان الملكي ينشر بيان عاجل: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل والديوان الملكي ينشر بيان

في نبأ عاجل منذ قليل تداولته وسائل الاعلام والعربية، وأعلنه الديوان الملكي السعودي اليوم السبت الموافق 15 من يناير 2017، أعلن الديوان الملكي السعودي في نعي له منذ قليل عن وفاة الأمير السعودي محمد بن فيصل بن عبد العزيز أل سعود، وذلك عن عمر يناهز ال 79 عامأ

كما أعلن الديوان الملكي السعودي في بيانه ونعيه منذ قليل ونشرته الوكالة السعودية للانباء ” واس ” عن وفاة سمو الامير الملكي محمد بن فيصل بن عبدالعزيز وستكون صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمشيئة الله تعالى في المسجد الحرام في مكة المكرمة.، وانهي الديوان الملكي نعيه بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولاهله جميعا بالصبر والسلوان.
هذا وقد تنبأت بعض وسائل الاعلام ووكالات الانباء عن نية الاعلان عن الحداد الرسمي نعيا في وفاة سمو الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز، الابن الثاني للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله واخوته هم الامير خالد بن فيصل أمير مكة وسعود الفيصل وزير الخارجية الاسيق والامير عبد الله بن فيصل والامير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات الاسبق.

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