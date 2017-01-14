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تشيلسي يواجه ليستر سيتي في البريميرليج

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تشيلسي يواجه ليستر سيتي في البريميرليج تشيلسي يواجه ليستر سيتي في البريميرليج

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة 21 من منافسات الدورى الإنجليزى “بريميرليج” بـ8 مباريات، أهمها اللقاء المنتظر بين نادى ليستر سيتي حامل اللقب وضيفه تشيلسى المتصدر فى تمام السابعة والنصف مساءً.

يحتل ليستر سيتى حاليًا المركز 15 برصيد 21 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أول مراكز الهبوط.

أما تشيلسي المتصدر فيسعى لاستعادة نغمة الفوز فى الدورى، بعد سقوطه فى المرحلة الماضية أمام توتنهام (صفر-2).
> وفي المباريات الأخرى، يلتقي أرسنال مع سوانسى ويقابل توتنهام وست بروميتش كما يواجه سندرلاند نظيره ستوك سيتي، ووست هام مع جاره كريستال بالاس، وواتفورد مع ميدلزبره وبرنلي مع ساوثهامبتون، وهال سيتي مع بورنموث.

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