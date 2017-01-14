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عرض بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم على شاشة التليفزيون المصرى

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عرض بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم على شاشة التليفزيون المصرى عرض بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم على شاشة التليفزيون المصرى

لوجو

كتبت – إنجي لطفي

صرحت صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعه والتليفزيون، أن التليفزيون المصرى نجح فى الحصول على حق بث مباريات بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدمأ والتي تستضيفها ملاعب سلطنة عمانأ خلال الفترة من 15 وحتى 28 يناير2017 .

وأضافت حجازيأ أنه فى اطار حرص الدولة المصرية واتحاد الاذاعه والتليفزيون على حق المواطن المصري فى مشاهدة الاحداث الرياضية الهامة ومتابعة المصرى العسكرى فى هذه البطولة الهامة، فقد نجح التليفزيون المصري فى الحصول على حق البث.

وأشارت حجازي، الى أن اتحاد الاذاعه والتليفزيون لا يألوا جهدا فى نقل الاحداث الرياضية الكبيرة لامتاع المشاهد المصري .
> وتمنت حجازيأ كل التوفيق والنجاح للمنتخب المصرى العسكرى فى مشوارة للفوز بالبطولة وللمشاهد المصري أن يسعد بالاستمتاع بمشاهدة المباريات.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العالم العسكرية بسلطنة عمان سوف تُنقل عبر شاشة القنوات المتخصصة ” نايل لايف ” بدء ًمن غدا الأحد، ومباراة الافتتاح بين عمان وغينيا فى السابعة والربع مساءً ، بينما يستهل المنتخب العسكرى المصرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا الثلاثاء 17 يناير، فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ، ثم منتخب كندا الخميس19 يناير فى تمام الرابعة عصراً ثم المنتخب السورى السبت 21 يناير فى تمام السابعة مساءً.

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