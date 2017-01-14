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تعرف علي جميع ترددات القنوات المجانية الناقلة لبطولة امم افريقيا

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تعرف علي جميع ترددات القنوات المجانية الناقلة لبطولة امم افريقيا تعرف علي جميع ترددات القنوات المجانية الناقلة لبطولة امم افريقيا

أيام قليلة علي انطلاق بطولة كاس الأمم الأفريقية، حيث تقدم جهاز حماية المنافسة ببلاغ إلي النيابة العامة ضد رئيس الاتحاد الأفريقي لاتهامه بمخالفة قوانين حقوق البث، وذلك عندما عاقبة الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإيقاف  المصري في حال خرق حقوق بث المباريات في البطولة الأفريقية.

وردا علي ذلك قدم الجهاز بيانات طالبة في الاتحاد الأفريقي بان تكون مقرا له وان تأخذ حقوق بيع البث في إطار يراعي قواعد المنافسة تشارك أربع منتخبات عربية وتذاع المباريات القادمة من الغابون بشكل حصري في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الوسط القنوات الأوربية التي ستنقل البطولة هي:

يور سبورت 1 البرتغال

يور سبورت 1 إسبانيا

هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd

أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd

أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd

 

يوروسبورت 1 ألمانيا

أسترا 19 ° e – 12226 h 27500 sd

يوروسبورت 1 المجر

ثور 1 درجة غربا – 12265 v 28000 sd

هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd

هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd

هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd

يوروسبورت 1 بولندا

هوت بيرد 13 ° e – 10912 v 27500 hd

هوت بيرد 13 ° e – 12189 v 27500 sd

 

astra 19 ° e – 11377 v 22000

bein الرياضية 2 hd فرنسا

astra 19 ° e – 11377 v 22000

وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900

bein الرياضة 3 hd فرنسا

astra 19 ° e – 11377 v 22000

 

يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك

astra 23 ° e – 12111 h 27500 hd

ثور 1 درجة غربا – 11977 h 30000 hd

وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900

euro sport 1 hd بلجيكا

أسترا 23 ° e – 12111 h 27500 hd

يوروسبورت 1 hd هولندا

أسترا 23 °

فوكس سبورت 2 hd هولندا

أسترا 23 ° e – 12188 h 29900

 

esp1 روسيا

أسترا 31 ° e – 12071 h 30000 sd

يوروسبورت بلغاريا

هيلاس سات 39 ° e – 12606 h 30000 sde – 12129 v 29900 hd

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