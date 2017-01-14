تعرف علي جميع ترددات القنوات المجانية الناقلة لبطولة امم افريقيا

أيام قليلة علي انطلاق بطولة كاس الأمم الأفريقية، حيث تقدم جهاز حماية المنافسة ببلاغ إلي النيابة العامة ضد رئيس الاتحاد الأفريقي لاتهامه بمخالفة قوانين حقوق البث، وذلك عندما عاقبة الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإيقاف المنتخب المصري في حال خرق حقوق بث المباريات في البطولة الأفريقية.
وردا علي ذلك قدم الجهاز بيانات طالبة في الاتحاد الأفريقي بان تكون مصر مقرا له وان تأخذ حقوق بيع البث في إطار يراعي قواعد المنافسة تشارك أربع منتخبات عربية وتذاع المباريات القادمة من الغابون بشكل حصري في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الوسط القنوات الأوربية التي ستنقل البطولة هي:
يور سبورت 1 البرتغال
يور سبورت 1 إسبانيا
هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd
أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd
أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd
يوروسبورت 1 ألمانيا
أسترا 19 ° e – 12226 h 27500 sd
يوروسبورت 1 المجر
ثور 1 درجة غربا – 12265 v 28000 sd
هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd
هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd
هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd
يوروسبورت 1 بولندا
هوت بيرد 13 ° e – 10912 v 27500 hd
هوت بيرد 13 ° e – 12189 v 27500 sd
astra 19 ° e – 11377 v 22000
bein الرياضية 2 hd فرنسا
astra 19 ° e – 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900
bein الرياضة 3 hd فرنسا
astra 19 ° e – 11377 v 22000
يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك
astra 23 ° e – 12111 h 27500 hd
ثور 1 درجة غربا – 11977 h 30000 hd
وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900
euro sport 1 hd بلجيكا
أسترا 23 ° e – 12111 h 27500 hd
يوروسبورت 1 hd هولندا
أسترا 23 °
فوكس سبورت 2 hd هولندا
أسترا 23 ° e – 12188 h 29900
esp1 روسيا
أسترا 31 ° e – 12071 h 30000 sd
يوروسبورت بلغاريا
هيلاس سات 39 ° e – 12606 h 30000 sde – 12129 v 29900 hdإعلان - Ads إعلان - Ads