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مراد منير: كريمة مختار كانت توزع «اللب والسوداني» في بروفات الدخان

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مراد منير: كريمة مختار كانت توزع «اللب والسوداني» في بروفات الدخان مراد منير: كريمة مختار كانت توزع «اللب والسوداني» في بروفات الدخان

كريمه مختاركشف المخرج المسرحى مراد منير عن مدى عشق الفنانة الراحلة كريمة مختار لآكل “الحمص والسودانى واللب” فى حياتها، مشيرا لواقعة جمعته بها خلال بروفات مسرحية “الدخان”.

وقال مراد عبر صفحته بموقع فيس بوك ” كنت اخرج مسرحية “الدخان”، وعلى ترابيزة البروفات سبعة عمالقه صلاح السعدنى وسميه الالفى وفايزه كمال وعبد الله محمود وسيد عبد الكريم وسامى مغاورى، وصلت متأخرا بعض ثوانى، فوجدت على ترابيزة البروفات أكياس حمص وسودانى ولب).
> وأضاف :( زمجرت .. ايه المسخره دى ياجماعه ..بروفه دى ولا مقلة ؟ ،فامتدت يد رقيقه وسحبت الاكياس، ومن يومها استمرت الأم الرائعة “كريمه مختار”، توزع هذه الممنوعات من تحت الترابيزه حتى نهاية العروض ..رحم الله روحك سيدتى العظيمه).

 

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