الشيخ مشارى راشد يكشف رحلته مع تلاوة القرآن الكريم فى برنامج «كل يوم» الليلة

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف اليوم برنامج “كل يوم” على قناة ON E، مع الإعلامى عمرو أديب، الشيخ مشارى راشد، أحد مشاهير مرتلى القرآن الكريم، فى العالم الإسلامى، وصاحب أول قناة دينية بدولة الكويت “قناة العفاسى”.

وسيتطرق الحوار إلى العديد من القضايا منها رحلة الشيخ مشارى راشد مع حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتعاليم القراءات التى استطاع بها الوصول إلى جميع قلوب المسلمين فى الوطن العربى والعالم الإسلامى، بالإضافة إلى فتح قضية تجديد الخطاب الديني وأهميتها في تصحيح المفاهيم ومحاربة التطرف.

برنامج “كل يوم” يذاع على فضائية ON E من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بالتزامن مع راديو نغم FM.