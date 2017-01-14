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جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد الأسبوع الـ15 بالقسم الثانى

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جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد الأسبوع الـ15 بالقسم الثانى جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد الأسبوع الـ15 بالقسم الثانى

>كتب هيثم عويس

أسفرت مباريات الأسبوع الخامس عشر بالمجموعة الأولى "الصعيد" عن مواصلة الأسيوطى سبورت تصدره للترتيب، بالرغم من تعادله مع ناصر الفكرية سلبيا، فى الوقت الذى وقع فيه منافسه التقليدى تليفونات بنى سويف فى فخ الهزيمة على ملعبه من المنيا بهدفين مقابل هدف، بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى تعادل البدارى والجونة بهدف لمثله، وفوز الألومنيوم على الواسطى بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الفيوم وكيما أسوان لصالح الأول، كما حقق المدينة المنورة فوزا صعبا على طامية بهدف نظيف، كما تعادل ديروط وقنا سلبيا.

 


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