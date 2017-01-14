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حى وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة اشغالات الطرق بإستجابة للأهالى

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حى وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة اشغالات الطرق بإستجابة للأهالى حى وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة اشغالات الطرق بإستجابة للأهالى

>الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الاسكندرية حملة إزالة مكبرة لإزالة اشغالات الطريق ، و ذلك بناء على الشكوى الوارده إلى اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الاسكندريه من تضرر الأهالى باشغالات الطريق.

 

قامت الحى اليوم السبت بشن حملة ازاله مكبره بقيادة المهندس على مرسى رئيس حى وسط و بحضور محمود الجيار مدير اشغال الطريق بالحى.

 

وقام الحى إزالة عربة الفول التى يتضرر منه الشاكى والكائنه بشارع طلعت حرب امام مبنى الجوازات منذ عام ١٩٨٤ وكذا ازالة عدد(٢) شمسيه وتانده مشمع وتنظيف المكان و  ازالة ماكينة تصوير وتانده من على الرصيف المجاور لمبنى ادارة الجوازات.

 

كما تم إزالة عربة الفول الكائنه بشارع ميدان سعد زغلول امام مبنى فندق القوات المسلحه وإزالة عربة الفول الكائنه بشارع افلاطون وقد تم ايداع تلك الاشغالات مخازن الحى لحين تغريم اصحابها.


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