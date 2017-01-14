حى وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة اشغالات الطرق بإستجابة للأهالى

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الاسكندرية حملة إزالة مكبرة لإزالة اشغالات الطريق ، و ذلك بناء على الشكوى الوارده إلى اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الاسكندريه من تضرر الأهالى باشغالات الطريق.

قامت الحى اليوم السبت بشن حملة ازاله مكبره بقيادة المهندس على مرسى رئيس حى وسط و بحضور محمود الجيار مدير اشغال الطريق بالحى.