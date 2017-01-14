غدًا.. عرض أولى حلقات«وجوه الحب» على MBC Bollywood

تعرض أولى حلقات المسلسل الهندى “وجوه الحب” بطولة النجمين “شهيرشيخ” و”إريكا فرنانديس”،فى الثامنه مساء غدا الاحد 15يناير، حصريّا ولأول مرّة على “MBC Bollywood”.

ويرصد مسلسل “وجوه الحب”، قصة “ديف” رجل الأعمال الناجح الذي عاش مع شقيقاته الثلاث في كنف والدته “إشواري”، بعدما فقد والده في سن الثامنة، فقامت الأخيرة بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل إسعاد أبنائها ،وتربيتهم بصورة صالحة.

وبسبب وضعها الصحي، يتعاقد “ديف” مع اختصاصيّة التغذية “سوناكشي”، لتهتم بصحّة والدته وتعتني بها، قبل ان يقع فى حيرة بسبب رفض الام إرتباطه عاطفيا بالإختصاصية.