أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. عرض أولى حلقات«وجوه الحب» على MBC Bollywood

Google+ Print
غدًا.. عرض أولى حلقات«وجوه الحب» على MBC Bollywood غدًا.. عرض أولى حلقات«وجوه الحب» على MBC Bollywood

تعرض أولى حلقات المسلسل الهندى “وجوه الحب” بطولة النجمين “شهيرشيخ” و”إريكا فرنانديس”،فى الثامنه مساء غدا الاحد 15يناير، حصريّا ولأول مرّة على “MBC Bollywood”.

ويرصد مسلسل “وجوه الحب”، قصة “ديف” رجل الأعمال الناجح الذي عاش مع شقيقاته الثلاث في كنف والدته “إشواري”، بعدما فقد والده في سن الثامنة، فقامت الأخيرة بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل إسعاد أبنائها ،وتربيتهم بصورة صالحة.

 

وبسبب وضعها الصحي، يتعاقد “ديف” مع اختصاصيّة التغذية “سوناكشي”، لتهتم بصحّة والدته وتعتني بها، قبل ان يقع فى حيرة بسبب رفض الام إرتباطه عاطفيا بالإختصاصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا