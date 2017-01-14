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جثامين "شهداء الإنسانية" تصل أرض الوطن

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جثامين "شهداء الإنسانية" تصل أرض الوطن جثامين "شهداء الإنسانية" تصل أرض الوطن

وصلت إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي اليوم على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية جثامين شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

فقد وصل على متن الطائرة أربعة جثامين لشهداء العمل الإنساني فيما لم تتمكن اللجنة المتخصصة بتحديد الجثامين من التوصل إلى جثة الشهيد محمد علي زينل البستكي نظرا لتواجده في ذات مكان التفجير الإرهابي لترتقي روحه مع زملائه الشهداء إلى سماء المجد والخلود وهم يقدمون العون والمساعدة للأيتام من أبناء الشعب الأفغاني.

وقامت الجهات المعنية باطلاع ذوي الشهيد البستكي بخصوص الجثمان والذين أظهروا موقفا مشرفا يفتخر به كل أبناء الإمارات محتسبين ابنهم شهيدا عند الله مؤكدين استمرارهم في دعم جهود العمل الإنساني كافة مواصلين مسيرة الشهيد العطرة وملبين نداء القيادة لنشر رسالة الإمارات الإنسانية في كل أنحاء العالم.

وجرت المراسم الخاصة لاستقبال جثامين الشهداء الأربعة على أرض المطار حيث كان عدد من كبار المسؤولين في الاستقبال.
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