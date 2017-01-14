«ترامب»: يمكن رفع العقوبات عن روسيا حال تقديم المساعدة بالحرب على الإرهاب

(أ.ف.ب)

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس، أن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع العقوبات المفروضة على روسيا، إذا ما ساعدت واشنطن في التصدي للجهاديين المتطرفين على سبيل المثال.

وأوضح ترامب، أن هذه العقوبات التي فرضت الشهر الماضي، على مواطنين روس متهمين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية، ستستمر “فترة على الاقل”، لكن اذا ما ساعدت روسيا الولايات المتحدة في مجالات أساسية مثل محاربة المتطرفين الجهاديين، فيمكن عندئذ رفع عقوبات.

ولا يخفي دونالد ترامب منذ بضعة اشهر رغبته في اتخاذ مواقف تتسم بمزيد من الليونة على صعيد الدبلوماسية الأميركية، والتي يعتبرها معادية لموسكو والتقرب من فلاديمير بوتين، وفي مقابلته مع “وول ستريت جورنال” قال أنه يستعد للقاء نظيره الروسي بعد تسلم مهام منصبه في 20 يناير المقبل.

وحذر الرئيس الأميركي، المنتخب بالطريقة نفسها، من أن موقف الولايات المتحدة المعتمد حتى الآن، والذي يؤكد على “الصين الواحدة” قد يتبدل ما لم تغير بكين ممارساتها على صعيدي أسعار الصرف والتجارة.