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الزمالك يلغى معسكر الجونة بسبب امتحانات اللاعبين

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الزمالك يلغى معسكر الجونة بسبب امتحانات اللاعبين الزمالك يلغى معسكر الجونة بسبب امتحانات اللاعبين

>كتب عمرو جاب الله

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، إلغاء معسكر الجونة، الذى كان من المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل، نظراً لارتباط ما يقرب من 7 لاعبين بالفريق بأداء امتحانات نصف العام، منهم 5 ناشئين بالإضافة للثنائى دونجا وريكو بخلاف العديد من الغيابات بسبب تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخبات المختلفة سواء الأول أو العسكرى.

 

كما يعانى الزمالك من بعض الغيابات بسبب الإصابات مثل الثنائى أيمن حفنى وعلى فتحى بخلاف غموض موقف الثنائى باسم مرسى ومصطفى فتحى، نظراً لعدم حسم موقف الأول بسبب التجديد بجانب اقتراب مصطفى فتحى من الانتقال لتورينو الإيطالى.

 

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكر مغلق فى القاهرة بداية من السبت المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر له 10 فبراير المقبل بالإمارات.


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