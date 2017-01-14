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وزير الثقافة في «المواجهة» مع ريهام السهلي على «إكسترا نيوز»

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وزير الثقافة في «المواجهة» مع ريهام السهلي على «إكسترا نيوز» وزير الثقافة في «المواجهة» مع ريهام السهلي على «إكسترا نيوز»

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” المواجهة ” على إكسترا نيوز، خلال حلقة الليلة، الكاتب والمفكر حلمي النمنم وزير الثقافة في تمام الساعة ١١ مساًء.

ويتحدث عن دور وزارة الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف، وتجديد الخطاب الديني، وهل فشلت الوزارة في القيام بهذا الدور؟، كما يتطرق لمعرض الكتاب، وهل ينجح في حشد المثقفين لمواجهة التحديات التي تواجها ؟، وماذا فعل لإنقاذ وتطوير قصور الثقافة؟.

ويرد الوزير، على أسئلة المثقفين، حيث تم التسجيل مع الدكتور خالد منتصر والكاتبة فاطمة ناعوت.

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